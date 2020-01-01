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Ишимским фронтовикам вручили медали к юбилею Победы

Общество, 10:32 31 января 2020

пресс-службы администрации Ишима | Фото: пресс-службы администрации Ишима

Десяти ишимским ветеранам Великой Отечественной войны вручили юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". Всего в Ишиме такими медалями наградят 457 ветеранов, узников фашистских концлагерей, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла, сообщает пресс-служба городской администрации.

"Искренне преклоняюсь перед вашим мужеством и стойкостью, отдаю дань глубокого уважения и благодарности за великий ратный труд, который вы совершили во благо Отечества", - поздравил ветеранов глава Ишима Федор Шишкин.

Он добавил, что очень важно сохранить память о подвиге и заслугах в военную пору и послевоенном восстановлении государства, защитить правду о Великой Отечественной войне от попыток исказить историю Победы.

Напомним, в Ишиме разработан план мероприятий по вручению памятных медалей. Церемонии пройдут в учреждениях культуры и образования, по месту жительства маломобильных категорий ветеранов. Параллельно в городе ведется масштабная работа по подготовке ко Дню Победы.

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# ветераны , Ишим , Федор Шишкин , юбилей Победы

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