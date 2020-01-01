В Тобольске началось вручение фронтовикам медали к 75-летию Победы

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Вручение медалей к 75-летию Победы в Тобольске проводят депутат Государственной думы Николай Брыкин и глава города Максим Афанасьев.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написал градоначальник.

"С депутатом Государственной думы РФ Николаем Брыкиным вручили юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне" ветерану, участнику освобождения Ленинграда Августу Николаевичу Ишимцеву и ветерану Великой Отечественной войны Дмитрию Степановичу Фёдорову. Председатель Тобольской городской думы Андрей Анатольевич Ходосевич вручил юбилейные медали жителям Блокадного Ленинграда: Вере Иосифовне Созоновой, Валентине Ивановне Куликовой, Лилии Петровне Генераловой", - сообщил Максим Афанасьев.

Накануне глава Тобольска и Николай Брыкин встретились с учащимися школы на Левобережье. Как заметил Максим Афанасьев, дети растут патриотами.

"Они знают историю страны, гордятся ей. Это результат огромного труда всех нас и, в первую очередь, ветеранов. Именно их активное общение со школьниками, их воспоминания на открытых уроках, сейчас приносят плоды. У нас подрастает поколение молодежи уважающее историческое наследие, любящее свое государство. Низкий поклон нашим ветеранам", - отметил Афанасьев.

В Тобольске в 2020 году будет реализован народный проект "Стена Памяти". Это большое и важное дело в юбилейный год, добавил глава Тобольска. Мемориал внесет вклад в патриотическое воспитание будущих поколений.

"Низкий поклон нашим ветеранам! Вы удивительные люди, сохранившие бодрость, оптимизм и любовь к жизни. Вы достойный пример для всех нас! Спасибо!", - пожелал участникам Великой Отечественной войны Максим Афанасьев.

Анжела Лебедева