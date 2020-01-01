Тюменских первоклассников впервые посвятили в юнги

| Фото: центр "Алый парус" | Фото: центр "Алый парус"

Первоклассников тюменской школы № 48 посвятили в юнги. Торжественное вручение им значков и паспортов прошло на открытии городского военно-патриотического фестиваля "Виват, Россия!" во Дворце "Пионер".

С начала учебного года в школе № 48 стартовал пилотный проект детского морского центра "Алый парус": впервые основы флота преподают первоклашкам. О первых успехах юнги Александра корреспонденту информагентства "Тюменская линия" рассказала его мама Олеся Капустина.

"Наш класс теперь считается кадетским и будет ходить в специальной форме. Мы ходим в "Алый парус" дважды в неделю: ребят уже учили, как завязывать морские узлы, изучали семафорную азбуку, будут учить азбуку Морзе и радиодело. Теперь загорелся старший сын Никита - тоже отправился в эту секцию. Чувствую, в следующем году тоже будет посвящаться в юнги", - поделилась впечатлениями мама юных моряков.

Как рассказала директор центра "Алый парус" Наталья Проценко, первоклассников-малышей действительно посвятили в юнги впервые. В программе этого учебного года у ребят запланирована начальная туристическая и военная подготовка, а также дети готовятся к конкурсу строя и песни.

Военно-патриотический фестиваль "Виват, Россия!" открыл Год памяти и славы в Тюмени 27 января. Этот день стал особенным для 250 школьников из школ № 13 и 48, которых торжественно посвятили в юнармейцы, юнги и юных карбышевцев. Ребята произнесли присягу и поклялись исполнять данные обязательства.

"Всегда следовать кадетскому девизу - кадет кадету друг, товарищ и брат", - произнесли клятву дети.

С торжеством ребят поздравил начальник Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова генерал-майор Дмитрий Евмененко.

"Вам очень повезло пополнить ряды патриотов именно в Год памяти и славы. Я хочу, чтобы вы помнили слова, которые завещал потомкам генерал Дмитрий Карбышев, погибший при исполнении долга в фашистском плену: "Думайте о Родине, и мужество никогда не покинет вас!"", - обратился он к школьникам.

Символично, что официальный старт патриотических мероприятий был дан в день снятия блокады Ленинграда. Председатель Совета ветеранов Тюмени Герман Смирнов рассказал гостям и участникам, что областная столица сыграла важную роль в спасении жителей блокадного города.

"Наш город принял более шести тысяч ленинградцев, Тобольск - около полутора тысяч. К нам было эвакуировано несколько детских домов. Ленинградцы нашли здесь вторую родину. Они здесь росли, учились, создавали семьи и трудились на благо региона", - напомнил Герман Смирнов.

Гостям фестиваля предложили поучаствовать во Всероссийской акции памяти "Блокадный хлеб". Все желающие получили дневную норму хлеба блокадного ленинградца, которая равнялась 125 граммам.

На мероприятии присутствовали очевидцы трагических событий - ветераны Великой Отечественной войны. Так, блокадник Василий Шамов рассказал детям, каково воевать на флоте.

"Поскольку вода сильно замерзла, было опасение, что немцы попытаются прийти по льду и захватят Кронштадт. А получилось наоборот - им пришлось покидать свои посты", - вспоминает фронтовик.

Фестиваль "Виват, Россия!" - это цикл мероприятий: открытые городские соревнования по стрельбе из пневматической винтовки "Огневой рубеж", интеллектуальная викторина "Ратные страницы истории Отечества", конкурс связистов "Позывной Победы", конкурс почетных караулов и знаменных групп, посвящение первого года обучения специализированной группы добровольной подготовки к военной службе. Закрытие фестиваля, награждение победителей и призеров пройдет 21 марта.

Ирина Ромашкина