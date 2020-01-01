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Гости тюменского киноклуба "Тура" исполнят "Катюшу"

Общество, 16:38 27 января 2020

www.mil.ru | Фото: www.mil.ru

Дискуссионный киноклуб "Тура" откроется в тюменском Центре русской культуры (ул. Домостроителей, 22, корпус 2) 31 января в 12 часов.

Первыми участниками киноклуба станут школьники и представители старшего поколения из ТОС "Тура" и Совета ветеранов, сообщает Центр русской культуры. Гости посмотрят военную хронику, вспомнят песни Победы и все вместе исполнят "Катюшу".

"В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне работу киноклуба посвятят сохранению исторической памяти и славе подвига народа, который своим единством и сплоченностью, трудолюбием и самоотверженностью, невероятной любовью к Родине обеспечил нам мир, свободу и независимость", - сообщают организаторы.

Киноклуб "Тура" проведет киноуроки "Хроника Великой Победы", на которых зрители будут изучать события Великой Отечественной войны: расширят знания о блокаде Ленинграда, Сталинградской битве, генеральном сражении военной кампании 1942 года и освободительной миссии Красной армии 1944 года. Занятия будут проводиться два раза в месяц.

Напомним, в 2020 году празднуется 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

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# Великая Отечественная война , Великая Победа , юбилей Великой Победы

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