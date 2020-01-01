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Песню "Если завтра война..." выучили школьники Нижней Тавды

Общество, 15:53 24 января 2020

may9.ru | Фото: may9.ru

Знакомству с песней "Если завтра война..." посвятили первую встречу в Центре культуры и досуга Нижней Тавды 23 января. Камерная встреча открыла цикл мероприятий "История одной песни", посвященных Году памяти и славы в России, сообщают организаторы.

Участники встречи прослушали песню в исполнении Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова и в современной интерпретации российских рок-групп. А после разучили и исполнили песню под аккомпанемент фортепиано и гитары (аккомпанировала специалист ЦКиД Эльвира Голубева).

Первое мероприятие цикла началось со знакомства с историей песни "Если завтра война…", которая не так часто звучит в наше время. Эта песня написана в 1938 году, в довоенное время. Авторы: поэт Василий Лебедев-Кумач (1898 – 1949), композиторы братья Дмитрий Покрасс (1899 – 1978) и Даниил Покрасс (1905 – 1954).

ЦКиД приглашает на следующие встречи цикла "История одной песни" 12 февраля, 18 марта, 15 апреля и 6 мая.

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# Великая Победа , Нижнетавдинский район

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