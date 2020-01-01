Медаль к 75-летию Победы получат 457 ишимцев

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457 участников Великой отечественной войны, узников фашистских концлагерей, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла получат медаль к 75-летию Победы, сообщает администрация Ишима.

Об этом в ходе заседания оргкомитета, посвященного подготовке к 9 Мая, рассказал глава муниципалитета Федор Шишкин. Вручения начнутся с 27 января.

"С огромным уважением мы относимся к людям, которые воевали на полях сражений самой кровопролитной из войн, трудились в тылу и ковали оружие Победы. Наш долг — проявить внимание и заботу по отношению к ним, провести мероприятия ко Дню Победы на достойном уровне, ярко и насыщено. Сегодня важно сохранить память о Великой Отечественной войне, передать поколениям знания о героическом подвиге советского народа, который одержал победу над фашизмом", — подчеркнул глава Ишима.

В городе будут приведены в порядок мемориалы, разработана культурная программа к юбилею Победы. К проведению праздничных мероприятий привлекут образовательные, спортивные организации и молодежные движения.