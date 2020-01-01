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Открытие Года Памяти прошло в лицее № 34 Тюмени

Общество, 16:59 22 января 2020

Областной поисковый отряд во ВКонтакте | Фото: Областной поисковый отряд во ВКонтакте

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Торжественное открытие Года Памяти и славы провели бойцы поискового отряда "Память сердца" в лицее № 34 Тюмени.

Поисковики организовали 27 уроков памяти, на которых присутствовали около тысячи учеников лицея и других школ Тюмени.

Как сообщила специалист Областного поискового отряда Наталья Швецова, тематические беседы с ребятами провели представители Областного совета ветеранов.

"Воспоминаниями о событиях того времени поделились участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны, люди, проживавшие на оккупированных территориях. Уроки памяти получились насыщенными, волнующими, на каждом из них присутствовали по несколько ветеранов и дети могли задать все интересующие их вопросы", - рассказала она.

Для приглашенных ветеранов бойцы отряда "Память сердца" провели экскурсию по залам музея, где представлены более трех тысяч экспонатов, собранных, в том числе, во время экспедиций.

Также представители школ обсудили план акций и различных мероприятий, которые будут проходить в течение юбилейного года Победы в Тюмени. Школьников ждут вахты Памяти, конференции, уроки мужества, тимуровские акции.

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Ирина Кургузова

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# Память Победы , поисковики , школьники , юбилей Великой Победы

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