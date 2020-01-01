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О крупных сражениях Великой Отечественной войны расскажет выставка

Общество, 11:07 22 января 2020

Тюменская областная научная библиотека | Фото: Тюменская областная научная библиотека

Выставка "Живая память" откроется в Тюмени в областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) 27 января. Она будет посвящена пяти крупным сражениям Великой Отечественной – битве за Москву, Сталинградской, Курской битвам, Белорусской наступательной операции, битве за Берлин, сообщает областная научная библиотека.

Посетителям представят художественную и документальную литературу из фондов библиотеки, модели военной техники, предметы военного быта и экипировки времен Великой Отечественной войны.

Также пройдет открытие фотовыставки "Нет в России семьи такой…" и электронной выставки "Была война, была Победа!". На фотовыставке будет представлена информация о родственниках сотрудников библиотеки, участвовавших в Великой Отечественной войне и трудившихся в тылу. Рядом с каждым портретом разместят небольшую историю боевого и трудового пути героя.

Электронная выставка "Была война, была Победа!" дополнит выставку "Живая память" неизвестными и интересными фактами из истории великих сражений.

Вход на выставку свободный. Работать она будет работать до 30 декабря 2020 года. Справки по тел.: 56-53-00. Возрастная категория 12+.

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# Великая Отечественная война , выставка , Тюменская областная научная библиотека

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