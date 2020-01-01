"Правнуки Победителей-2020" пройдут по Красной площади 9 мая

| Фото: polkrf.ru | Фото: polkrf.ru

Школьники исследуют судьбы ветеранов Великой Отечественной войны

Конкурс исследовательских работ "Правнуки Победителей-2020" запускает движение "Бессмертный полк России", сообщают организаторы.

Участниками могут стать ребята из России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья в возрасте от 11 до 18 лет. Регистрация доступна на сайте.

Конкурс направлен на сохранение в семьях памяти об участниках Великой Отечественной войны, обеспечение преемственности поколений, повышение навыков по работе с архивными материалами.

Основной тезис проекта: "От истории семьи - к истории страны" означает, что благодаря конкурсу школьники смогут лучше узнать фронтовую историю своей семьи и научиться работать с архивами, а также познакомиться с потомками однополчан своих родственников, прошедших Великую Отечественную войну.

До 15 марта участникам необходимо исследовать трудовой или боевой путь ветерана и написать сочинение-рассуждение по предложенным вопросам. Для этого ребята должны изучить открытые архивы Министерства обороны России, газеты и журналы военного времени, а также письма, документы, фотографии, сохранившиеся в семье.

Победителей пригласят в Москву, и 9 мая они пройдут в шествии "Бессмертного полка" на Красной площади.

Отметим, в 2019 году участие в конкурсе приняли около 10 тыс. ребят из разных регионов России. Теперь конкурс стал международным.