Тюменские росгвардейцы встретились с ветераном-блокадником

| Фото: Росгвардия по Тюменской области | Фото: Росгвардия по Тюменской области

Представители управления Росгвардии по Тюменской области навестили жителя блокадного Ленинграда Владимира Романовича Кноля. Ветеран был одним из тех детей, которые смогли пережить страшные годы войны. В юбилейный год Великой Победы ему исполнится 92 года, сообщает Росгвардия по Тюменской области.

Капитан Леонид Попов поздравил ветерана с 76-й годовщиной снятия блокады и вручил памятный подарок. Владимир Кноля рассказал гостям о своей жизни и поделился воспоминаниями тяжелого детства.

"Мне было 13 лет, когда началась блокада. С каждым днем еды становилось все меньше, пределом для многих стало получение 125 граммов хлеба. Тем не менее, люди старались помогать друг другу. Нас бомбили постоянно, почти каждый день. По звукам мы легко научились определять, советский самолет летит или фашистский бомбардировщик. Несколько раз попадал под обстрелы, однажды мне завалило ногу кирпичами и стеклом, но я выкарабкался, остались лишь ссадины и шрамы. Как-то к нам зашла соседка и стала рассуждать с мамой о том, что когда-то этот кошмар закончится и все будет, а я не утерпел и спросил, неужели и мороженое тоже снова будет", - со слезами на глазах рассказал ветеран.

В марте 1942 года семья Кноль переехала в Омутинский район Тюменской области, который стал для блокадников второй родиной. Владимир Кноль прожил здесь до своего пятидесятилетия. После переехал в Тюмень, где и проживает с супругой до сих пор. Они прошли достойный трудовой путь, воспитали детей и внуков.

Владимир Кноль отмечен многочисленными наградами, среди которых орден Трудового Красного Знамени, медаль "За доблестный труд в Великую Отечественную войну 1941–1945 годов", а также многочисленные почетные грамоты и знаки. Несмотря на возраст, супруги Кноль продолжают активно заниматься военно-патриотической работой, встречаются с учащимися образовательных учреждений и представителями молодежных организаций.