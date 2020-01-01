Ветеран Великой Отечественной войны Иван Ярулин из Голышманово отметил день рождения

Ветеран Великой Отечественной войны Иван Иванович Ярулин, Голышманово | Фото: Голышмановский краеведческий музей Ветеран Великой Отечественной войны Иван Иванович Ярулин, Голышманово | Фото: Голышмановский краеведческий музей

Иван Иванович Ярулин – ветеран Евсинского сельского поселения 12 января отметил 94-й день рождения. Фронтовика поздравили глава Голышмановского городского округа Александр Ледаков, представители общественности.

По информации Голышмановского краеведческого музея, Иван Ярулин родился в 1926 году в дер. Томской Голышмановского района. На военную службу его призвали в 1943 году. Свое совершеннолетие он отметил в Красноярском крае, где в Ачинске вместе с другими сибиряками-новобранцами проходил военную подготовку. Весной 1944 года – на фронт.

В седьмом гвардейском кавалерийском корпусе служил недолго: в одном из боев получил ранение. После медсанбата ефрейтор сухопутных войск Ярулин был направлен в прославленную 301-ю­ стрелковую дивизию первого Белорусском фронта. В ней служил до конца войны. Стрелковая дивизия была сформирована сразу после Орловско-Курской битвы. Иван Ярулин в составе дивизии принял участие в боях в Берлине.

После Победы солдат вернулся домой не сразу – служил в Германии.

Послевоенная жизнь фронтовика прошла в дер. Одина, где он с женой Анастасией Ивановной родил и воспитал пятерых детей. Работал плотником, был полеводом, бригадиром.

Сейчас ветеран войны живет в Евсино в семье сына. Частые гости у Ивана Ивановича его дочери с семьями. Навещают участника Великой Отечественной войны и школьники - расспрашивают его о боевом пути, о том, какой ценой давалась советским солдатам победа над фашизмом.

Анжела Лебедева