Жители Тюменской области могут стать участниками проекта "Лица Победы"

| Фото: victorymuseum.ru/ | Фото: victorymuseum.ru/

Жители Тюменской области могут присоединиться к проекту "Лица Победы", который посвящен 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Организаторы - Музей Победы - хотят сохранить память о каждом, кто внес свой вклад в защиту Родины в годы войны.

Всенародный исторический депозитарий "Лица Победы" — это крупнейший архив, цифровой банк данных, который содержит более 150 млн фото, текстовых документов и личных историй миллионов людей, которые в годы Великой Отечественной войны боролись с нацизмом. Любой тюменец может дополнить этот архив сведениями о своих близких и увековечить их подвиг.

Сделать это можно несколькими способами:

- через сайт historydepositarium.ru;

- через мобильное приложение в телефоне;

- отправив корреспонденцию по адресу: 121170, Москва, ул. Братьев Фонченко, 10. Музей Победы;

- передав материалы лично, посетив "Музей Победы", который расположен по адресу: Москва, метро "Парк Победы", Площадь Победы, 3. Информационная стойка проекта расположена на нулевом этаже главного здания музея.

Подробнее о проекте "Лица Победы" можно узнать на сайте.