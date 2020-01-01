Жители Тюменской области могут стать участниками проекта "Лица Победы"
Жители Тюменской области могут присоединиться к проекту "Лица Победы", который посвящен 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Организаторы - Музей Победы - хотят сохранить память о каждом, кто внес свой вклад в защиту Родины в годы войны.
Всенародный исторический депозитарий "Лица Победы" — это крупнейший архив, цифровой банк данных, который содержит более 150 млн фото, текстовых документов и личных историй миллионов людей, которые в годы Великой Отечественной войны боролись с нацизмом. Любой тюменец может дополнить этот архив сведениями о своих близких и увековечить их подвиг.
Сделать это можно несколькими способами:
- через сайт historydepositarium.ru;
- через мобильное приложение в телефоне;
- отправив корреспонденцию по адресу: 121170, Москва, ул. Братьев Фонченко, 10. Музей Победы;
- передав материалы лично, посетив "Музей Победы", который расположен по адресу: Москва, метро "Парк Победы", Площадь Победы, 3. Информационная стойка проекта расположена на нулевом этаже главного здания музея.
Подробнее о проекте "Лица Победы" можно узнать на сайте.