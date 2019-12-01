Белорусский портал TUT.BY снял фильм о сибирских котах-спасителях Эрмитажа

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Белорусский портал TUT.BY снял фильм о сибирских котах-спасителях Эрмитажа

Журналисты белорусского портала TUT.BY сняли документальный фильм про Дом котов в Государственном Эрмитаже. В приюте помнят подвиг сибирских кошек из Тюмени, спасших российское достояние от напасти блокадного Ленинграда.

Киноновеллу о кошачьем героизме белорусы сняли во время XIV Международный медиафорум молодых журналистов "Диалог культур", который проводили в Эрмитаже в год его 255-летия. По регламенту мероприятия участникам форума медиаконгресса предложили снять документалистику. Гомелевским парням подбросили идею снять фильм про кошек, рассказал руководитель видеоотдела TUT.BY Евгений Шибинский и журналист TUT.BY Алексей Судников.

"Нам предложили кошек снять эрмитажных котов. Мы провели в этом подвале день. Там около 70 кошек. Позже опубликуем на нашем сайте TUT.BY", – пообещал Алексей Судников.

Хвостатые хозяева Зимнего дворца

Хотя приют зовется Домом кошек, находится он в подвалах Зимнего дворца, поясняет пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен. История гласит, что кошек сюда завозили трижды, и трижды пушистые спасали Эрмитаж от крысиного нашествия.

Первыми в Зимний дворец пожаловали казанские коты, по указу Елизаветы Петровны. Потомства не осталось: в указе запрашивали непременно "кладенных котов", то бишь, кастрированных.

Вторая партия котожителей прибыла из Ярослава во время блокады Ленинграда. Третий эшелон хвостатых пришел из Тюмени после войны.

"В Великую Отечественную войну было две поставки котов. Все коты были домашними, люди их отдавали. Конечно, это была драма для семей. Раньше говорили, что эти животные не выжили. Но по последним исследованиям нам стало известно, что выжило шесть котов", - рассказала Мария Халтунен.

Блокадный Ленинград наводнили крысы. Умные и жизнелюбивые животные кормились за счет хозяев города. И без того голодных ленинградцев объедали крысы. Они получили свободу, потому как блокадный Ленинград остался без животных.

"Коты и собаки были съедены, в городе даже было меню из крыс. Это был страшный и смертельный голод. Те коты, которые выжили, с ними своим пайком делился хозяин", - пояснила Мария Халтунен.

Портал "Хвостатые байки" сообщает, кошек продавали на рынке по баснословной цене, равной приблизительно 10 буханкам хлеба. Котенок стоил 500 рублей, зарплата дворника составляла 120 рублей, а буханка хлеба - 50 рублей.

"За кошку отдавали самое дорогое, что у нас было, — хлеб. Я сама оставляла понемногу от своей пайки, чтобы потом отдать этот хлеб за котенка женщине, у которой окотилась кошка", - вспоминала блокадница Зоя Корнильева.

Спасатели блокадного Ленинграда

Пресс-секретарь эрмитажных кошек хранит множество рассказов очевидцев о кошачьих подвигах во времена блокады. Одна трогательная история гласит о том, как старушка с котом охотились на голубей. Другая повествует о символе светлой надежды: как кошка принесла котят в витрину на Невском проспекте и грелась с ними на солнышке. А люди стояли у этой витрины и дивились, и понимали, что война закончится...

Зимой 1944 года милиция Тюмени начала отлов животных для Ленинграда. Многие сибиряки пожертвовали своих домашних животных, чтобы помочь блокадникам. Первым добровольцем стал черно-белый кот Амур, которого хозяйка принесла со слезами на сборный пункт с пожеланием: "Внести свой вклад в борьбу с ненавистным врагом".

За две недели жители Тюмени собрали 238 котов и кошек (возрастом до пяти лет), а дальше крысоловов доставляли из Иркутска, Омска, Ишима, Заводоуковска, Ялуторовска и других. В общей сложности из Сибири в Ленинград было привезено 5 тыс. кошек. Вскоре сибирским котам удалось почти полностью очистить Ленинград от крыс.

Блокадница Ленинграда Антонина Карпова рассказывала о соседском сибирском Барсе. Поначалу Барсик очень боялся громких звуков: натерпелся страха во время путешествия. В такие минуты он опрометью бежал к новой хозяйке. Она успокаивала кота, гладила его. И постепенно Барс проникся к новой семье огромным уважением и любовью.

"Каждый день он уходил на промысел и возвращался с добычей. Поначалу это были ненавистные нам крысы. А потом Барс ухитрялся где-то добывать воробьев, а ведь во время блокады в городе птиц не было. Удивительно: кот приносил их живыми! Воробьев соседи потихоньку выпускали. Ни одного раза Барс ничего не взял со стола. Он ел то, что добывал на охоте сам и то, чем его угощали новые хозяева. Но еду никогда не клянчил. Создавалось такое впечатление, что кот понимал, что приехал в город, где люди пережили страшные муки голода", - вспоминала Антонина Карпова.

Хранители прекрасного

В Эрмитаже грызуны стали вредить предметам искусства. Так хвостатые оказались в подвалах Зимнего дворца. Усатые-полосатые не только помогали спасать предметы искусства от крыс: поговаривали о более легендарных поступках. В военном Эрмитаже "служил" кот, который обнаружил старую, но действующую бомбу. Об опасной находке кот сообщил служащим музея громким мяуканьем, и они успели вовремя вызвать минеров. Эрмитаж выходили. А спустя годы потомкам котов-героев самим понадобился приют.

"Более 20 лет назад мы начали кормить наших котов, которые жили повсюду. Сначала готовили для них еду сами, потом договорились со столовой, чтобы работники отдавали остатки пищи приюту. Затем выделили помещение в Зимнем дворце. Появились благотворители. Теперь у нас есть еда, средства на содержание и лечение наших котов. И мы счастливы, что можем себе позволить этим заниматься", - сказала Мария Халтунен.

Петербургские кошки пользуются особым уважением и любовью: они являются достопримечательностью Питера, а в начале лета празднуется День петербургских котов и кошек.

В Тюмени же в 2008 года открыли сквер "Сибирских кошек" c 12 бронзовыми фигурками кошек в разных позах, в память о тех животных, которые спасли блокадный Ленинград от крыс.

Ирина Ромашкина