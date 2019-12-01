Начал работу сайт празднования 75-летия Великой Победы

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Официальный сайт празднования 75-летия Великой Победы MAY9.RU начал работу, сообщает Kremlin.ru.

"MAY9.RU будет регулярно пополняться актуальными новостями, историко-документальными материалами, информацией о старте новых акций", - подчеркивает пресс-служба президента России.

Сайт MAY9.RU будет информировать о планируемых в 2020 году памятных, праздничных, образовательных акциях, предложит богатую коллекцию архивных материалов – от исторических сведений о ключевых событиях Великой Отечественной войны с фотоархивом военных лет до знаменитых записей Советского информбюро, озвученных Юрием Левитаном, и собранного воедино архива парадов Победы прошедших лет.

Сайт Победы функционирует с 2005 года, обновляя свой контент каждые пять лет.