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75-летие Победы - главная тема тюменской культуры 2020 года

Общество, 11:38 20 декабря 2019

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

75-летие Победы - главная тема в культурной жизни региона в 2020 году, заявила генеральный директор Тюменского концертно-театрального объединения Надежда Казначеева.

По ее словам, юбилейные мероприятия начнутся с февраля 2020 года.

"Уже сейчас мы выстраиваем концепцию проведения праздника на главной площади в Тюмени. Юбилейный парад Победы пройдет по-особому. Мы написали несколько заявок на гранты Министерства культуры, связанные именно с празднованием Дня Победы, - это проект "Солдатские песни", проекты филармонического оркестра и наших театров. Вся репертуарная политика у каждого учреждения, у каждого коллектива будет направлена на создание проектов к юбилею Победы", - подчеркнула Казначеева.

Ирина Ромашкина

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# Надежда Казначеева

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