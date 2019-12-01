Победители олимпиады "Великая Победа" побывают на репетиции парада на Красной площади

| Фото: may9.ru | Фото: may9.ru

Всемирная олимпиада для школьников "Великая Победа" стартует 1 февраля 2020 года.

Это интеллектуальное соревнование для детей со всего света, где каждый может продемонстрировать свои знания о Великой Отечественной войне и Второй мировой войне.

Главная задача - привлечь внимание молодого поколения к событиям тех лет.

Олимпиада проводится для детей и подростков в возрасте от 10 до 16 лет. Задания сгруппированы по различным уровням сложности, текст приводится на двух языках, русском и английском, что делает географию участников максимально широкой.

Для того, чтобы стать финалистом Всемирной школьной олимпиады, участникам нужно преодолеть три тура: классическое онлайн-тестирование, расширенное онлайн-тестирование со специальными заданиями, выполнить творческую работу.

Также можно попробовать свои силы в конкурсе, у которого две номинации: рисунок на тему "Мечты о Победе", творческий проект, посвященный победам, одержанным Красной Армией и/или силами союзников на различных этапах войны.

Победители Всемирной школьной олимпиады "Великая Победа" отправятся в Москву и смогут присутствовать на репетиции Парада Победы на Красной площади.