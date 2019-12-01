Конкурс "Нашей Победе - 75!" призывает осмыслить уроки Великой Отечественной войны

| Фото: may9.ru | Фото: may9.ru

Объявлен международный литературный конкурс "Нашей Победе - 75!". Дедлайн 1 апреля 2020 года.

Он проводится ради сохранения исторической памяти, осмысления опыта и уроков Великой Отечественной войны, значимости в достижении Победы Беларуси и России, чествования ветеранов, воспитания уважения к истории у молодого поколения.

В конкурсе могут принимать участие авторы независимо от возраста, места жительства и гражданства, пишущие на русском и белорусском языке.

Номинации конкурса: рассказ (не более 5 страниц), стихи (не более 3 произведений), эссе (не более 3 страниц).

Допускается представление соавторских работ. В этом случае в заявке необходимо указывать контактные данные всех соавторов произведения (не более 3 человек).

Оргкомитет принимает к рассмотрению только ранее не издававшиеся литературные произведения. Публикацией считается обнародование в любом виде, включая размещение в интернете. Список выдвинутых произведений не публикуется.

Произведения принимаются т олько в виде приложения в электронном виде (файл Microsoft Word, шрифт Times New Roman, размер 14, интервал между строками 1,5). Текст должен содержать имя автора (авторов), название произведения.

К конкурсу не допускаются произведения, текст которых нарушает законы Республики Беларусь, а также содержащие нецензурную лексику.

К конкурсным материалам должна быть приложена заявка на участие в конкурсе (смотрите документы конкурса).

Работы направлять на адрес oo-spb@tut.by (с пометкой: "на конкурс" и с обязательным запросом у получателя сообщения подтверждение прочтения вашего письма.)

В состав жюри конкурса войдут известные писатели, артисты, общественные деятели ОО "Союз писателей Беларуси", Общественной Палаты Союзного государства.

В каждой номинации определят победителей, занявших 1, 2, 3 место. Итоги подведут к 9 мая 2020 г. Награждение состоится в Мемориальном зале Дома литератора (г. Минск, ул. Фрунзе, 5).