Бюст Героя России Павла Сюткина открыли в тюменской гимназии

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Бюст Героя России Павла Сюткина установили и торжественно открыли в гимназии № 21 15 января, сообщает администрация Тюмени.

"Много славных имен наших земляков вписано в героическую историю страны. Среди них и выпускник гимназии № 21 Павел Сюткин. Под командованием молодого бойца были уничтожены десятки танков и единиц техники врага. В одном из боев, встретившись с вражеским танком, он был тяжело ранен. Один из осколков того боя навсегда остался в груди героя. За храбрость и самоотверженность он был отмечен высокими наградами. Сегодня Павлу Павловичу 97 лет, он всегда бодр и жизнерадостен, активно продолжает вести общественную деятельность, участвуя в различных памятных мероприятиях", - сказал председатель Тюменского городского совета ветеранов Герман Смирнов.

Сейчас ветеран Павел Сюткин проживает в Сочи и при удобном случае всегда передает большой привет своей родной школе.

Как отметил председатель совета ветеранов Центрального округа Тюмени Михаил Мансуров, у современных школьников еще есть возможность встретиться с "живой историей", услышать из первых уст обо всех тяготах военного времени.

С напутственными словами к ребятам обратились Герой России Владимир Шарпатов и ветеран Великой Отечественной войны Мефодий Гаврилов, пожелав подрастающему поколению защищать и беречь Родину, гордиться историей и героями своей страны.

В гимназии большое внимание уделяют патриотическому воспитанию. В Год памяти и славы разработан план мероприятий.

"В этом году стартует новый проект "История войны в моей семье", который коснется каждого ученика и учителя гимназии. Итогом станет электронный альманах, где будет рассказываться о тех людях, кто внес свой вклад в Великую Победу. Также запланированы традиционные митинги, встречи с ветеранами, фестиваль литературных композиций "Салют победы", битва хоров будет посвящена песням Победы, – сказала директор гимназии №21 Дина Горковец. – От лица всей школы благодарим совет ветеранов за инициативу установки бюста, который будет напоминать детям о подвиге наших земляков".