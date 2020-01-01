Фронтовик из Голышманово в составе первого Украинского фронта управлял "Катюшей"

| Фото: министерство обороны РФ | Фото: министерство обороны РФ

Фронтовик из Голышманово Василий Кук родился 11 января 1922 года. До призыва в Красную армию работал в дер. Турлаки. В июне 1941 года его призвали на фронт.

По информации Голышмановского краеведческого музея, боевой путь солдата начался в третьей гвардейской тяжелой минометной секретной дивизии на первом Украинском фронте. Секретной она была, потому что главным орудием этой части стала знаменитая "Катюша", реактивное оружие советских войск.

Василий Кук рассказывает: бойцы заряжали "Катюшу", каждая боеголовка весила более 20 кг, сам снаряд – еще больше, а всего надо было зарядить 16 снарядов. На рельсах закатывали снаряды в жерла установки в шахматном порядке. Затем наводчик настраивал координаты. Расчет прятался в укрытие, у машины оставались только командир и водитель – уж очень страшная взрывная волна была у этой боевой машины. Шофер после залпа должен был сразу сменить место расположения.

В самое пекло боев направляли часть, в которой служил Кук. Он вспоминает, какие страшные бои шли под Сталинградом.

Василий Кук отмечен медалями "За боевые заслуги", "За освобождение Праги", "За взятие Берлина", орденом Отечественной войны второй степени, многими юбилейными медалями. Участвовал в боях под Сталинградом, освобождал Варшаву, Прагу, Берлин. Победу праздновал в Берлине.

После Победы вернулся Василий Кук домой в Турлаки не сразу, только в 1946 году, через год после окончания Великой Отечественной войны. Работал трактористом. Его супруга Анна Феоктистовна тоже имела медаль "За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны".

Ветерану войны предоставили благоустроенное жилье в п. Голышманово, проживает с семьей сына.

75-летие со дня Победы над фашизмом Василий Кук ждет с большим трепетом. Фронтовик верит, что героизм, отвагу советских солдат подрастающее поколение будет помнить и чтить.

Анжела Лебедева