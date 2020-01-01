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Солдатские песни в исполнении Хоровой капеллы прозвучат в Тюменской филармонии

Общество, 08:54 22 января 2020

kto72.ru | Фото: kto72.ru

Солдатские песни исполнит Хоровая капелла на сцене Тюменской филармонии 22 февраля, начало в 19 часов. Художественный руководитель – заслуженный артист России Альберт Мишин, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Концерт охватит период истории русского воинства от монгольского ига до Великой Отечественной войны. В программе: Алексей Ларин, "Солдатские песни", Кантата для чтеца, народных голосов, академического хора и инструментального ансамбля.

Алексей Ларин – блестящий композитор и педагог, заведующий кафедрой композиции и инструментовки Академии им. Гнесиных. В его кантате "Солдатские песни" использованы стихи Ольги Берггольц, Ильи Эренбурга и других советских поэтов - свидетелей войны.

Артисты капеллы исполнят песни времен Северной войны, Первой мировой и Гражданской войн, рекрутские и солдатские строевые песни.

Билеты можно приобрести в кассах ТКТО и на сайте Тюменской филармонии. Для зрителей 6+.

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# Тюменская филармония , хоровая капелла

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