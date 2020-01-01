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Ялуторовск присоединится к патриотической акции "Блокадный хлеб"

Общество, 10:34 22 января 2020

Центр национальных культур Ялуторовска | Фото: Центр национальных культур Ялуторовска

Всероссийская патриотическая акция "Блокадный хлеб" пройдет в Ялуторовске в Центре национальных культур 27 января, сообщает городской многофункциональный культурный центр.

Для участников проведут краеведческие уроки с участием хора ветеранов. Также на мероприятиях состоится раздача блокадного пайка - кусочка хлеба весом 125 граммов. Такая порция выделялась жителям осажденного города в сутки. Ялуторовчане узнают о мужестве жителей и защитников осажденного в годы Великой Отечественной войны Ленинграда.

"Блокада Ленинграда – одна из самых страшных страниц истории Великой Отечественной войны. Почти 900 дней боли и мучений, мужества и героизма. Это самая продолжительная осада города в истории человечества. Ни один город за всю историю войн не отдал за Победу столько жизней, как Ленинград", - отмечают организаторы акции.

Время начала мероприятия – 11 часов и 14 часов. Вход свободный. Возрастная категория 6+.

Всероссийская акция памяти "Блокадный хлеб" проходит с 18 по 27 января во всех регионах России. Каждый может принять в ней участие, вспомнить и почтить память мирных жителей Ленинграда, которые, будучи окруженными врагом и отрезанными от остального мира, более двух лет боролись за свои жизни и жизни родных и близких.

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# акция , блокада Ленинграда , патриотическое воспитание

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