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Кинолекторий в музее Словцова представит тюменцам фильмы о войне

Общество, 18:05 22 января 2020

скриншот из фильма "Радуга" Марка Донского | Фото: скриншот из фильма "Радуга" Марка Донского

Кинолекторий музейного комплекса им. И. Я. Словцова возобновляет работу. Первая встреча состоится 26 января, сообщает пресс-служба Музейного комплекса.

Программа встреч кинолектория в Год Памяти и славы включает самые яркие советские фильмы, созданные в 40-е годы и посвященные Великой Отечественной войне.

На первой встрече будет представлен фильм выдающегося мастера отечественного кино Марка Донского "Радуга", который был снят в 1943 году по одноименной повести польской и украинской писательницы Ванды Василевской.

Киновед Наталья Соколова расскажет слушателям о парадоксальной, яркой личности кинорежиссера Марка Донского и его творчестве, об истории создания фильма, актерах-исполнителях главных ролей.

Начало в 15 часов, вход свободный, возрастная категория 12+.

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# кино , кинолекторий , Музейный комплекс им , Память Победы , Словцова

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