Тюменцам раздали по сто двадцать пять грамм "блокадного хлеба"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцы присоединились ко Всероссийской акции "Блокадный хлеб". Кусочек хлеба весом 125 граммов – такой была дневная норма блокадника - получили посетители ТРЦ "Гудвин" 23 января. Акция открыла в Тюмени Год памяти и славы.

"Акция посвящена освобождению Ленинграда, которое произошло 27 января 1944 года, - рассказала заместитель директора клуба детского творчества им. Кижеватова Ксения Чеглакова. - Ее символом стал так называемый блокадный паек - кусочек хлеба весом около 125 грамм. Конечно, в отличие от блокадного хлеба, который из-за отсутствия продуктов готовили из жмыха, отрубей и даже целлюлозы, этот совершенно съедобен".

К каждой порции прилагается листовка в виде хлебной карточки, на обратной стороне которой будет содержаться краткая информация о блокаде. Тюменцы смогли узнать о нормах выдачи хлеба для рабочих, служащих, детей в осажденном фашистами городе на Неве и увидеть, как выглядели талоны на хлеб, которые выдавались ленинградцам.

Одновременно на первом этаже ТРЦ "Гудвин" развернулась выставка оружия, найденного поисковым отрядом "Кречет" на местах боев Великой Отечественной войны.

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня, город был взят в окружение 8 сентября 1941 года, полностью освободить его удалось 27 января 1944 года. Согласно последним подсчетам, в блокадном Ленинграде погибли около 1 млн 500 тыс. человек. Большинство жителей стали жертвами голода.

Николай Ступников