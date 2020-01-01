В Голышманово дадут старт Году памяти и славы

| Фото: администрация Голышмановского городского округа | Фото: администрация Голышмановского городского округа

Торжественное мероприятие, посвященное открытию Года памяти и славы, начнется в Доме культуры "Юность" Голышманово 24 января в 15 часов. Его участниками станут живые свидетели Великой Отечественной войны и подрастающее поколение.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила директор Голышмановского ДК Ирина Ледяева.

Сотрудники музея и библиотеки поселка для этого мероприятия подготовили большую выставку. Она развернется в фойе Дома культуры. На ней можно увидеть книги о войне, оружие времен Великой Отечественной войны, снаряжение солдат, предметы быта того времени.

Специалисты и волонтеры Молодежного центра проведут акцию "Блокадный хлеб": раздадут всем входящим 125 граммов блокадного хлеба, расскажут о жителях Ленинграда, о том, какой ценой удалось добиться прорыва блокады.

"В зале со сцены гостей торжества будут приветствовать глава Голышмановского городского округа, военком, председатель Совета ветеранов. Они дадут старт Году памяти и славы, - рассказала Ирина Ледяева. - После этого начнется концертная программа. Вначале будет театрализованная зарисовка. В ее основе рассказ матери ребенку о войне. Зрители увидят постановку, в которой короткими фрагментами будет передана вся трагедия, которую пережили советские солдаты в годы войны. Театральное действие сопровождается видеорядом".

Вокалисты Дома культуры представят концертную программу, в которую вошли песни о войне, о героях, подвигах, совершенных в годы военного лихолетья, о России сегодняшней. Завершится концерт песней "Защитники Отечества".

На праздник приглашены участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, общественники, учащиеся кадетских классов, Юнармии, студенты, жители поселка.

Как заметила Ирина Ледяева, в течение года в Доме культуры пройдет череда мероприятий, посвященных 75-летию Победы.

Анжела Лебедева