Урок "Верен воинской присяге" прошел в Викуловском музее

| Фото: vikulovo.admtyumen.ru | Фото: vikulovo.admtyumen.ru

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Землякам-участникам Ленинградского фронта посвятили музейный урок "Верен воинской присяге" в Викуловском народном краеведческом музее им. А. В. Давыдова 27 января.

27 января – день воинской славы, посвященный освобождению Ленинграда от военной блокады, напоминает организаторы. Этой знаменательной дате в Викуловском народном краеведческом музее им. А.В. Давыдова посвящают уроки о самых страшных и трагичных днях в истории Ленинграда, о судьбах земляков, участвовавших в освобождении города-героя на Неве.

Юные посетители узнают об ужасах блокады, которые пережили ленинградцы, слушают фрагменты симфонии Шостаковича, читают страницы дневника Тани Савичевой и Лены Мухиной, стихи Анны Ахматовой и Ольги Берггольц.

Гостям музея впервые предстали экспонаты викуловчан - участников освобождения Ленинграда - личные вещи Анны Исаченко – медсестры эвакогоспиталя 3859, спасавшей жизни солдат Волховского фронта под непрерывными бомбежками, фронтовые записи Павла Чечерова, оборонявшего Шлиссельбургскую крепость, медаль "За оборону Ленинграда" Георгия Кляпышева, участвовавшего в прорыве блокады в составе Псковской Краснознаменной стрелковой дивизии, письма, документы и награды земляков-фронтовиков, воспоминания воспитанников Ленинградского детского дома, эвакуированного в Викуловский район в ноябре 1941 года.

Школьники приняли участие в инсценировках из жизни города, окруженного врагом: "Выдача хлеба", "Внимание! Воздушная тревога!", получили хлебную карточку, попробовали блокадные 125 граммов, погрелись у буржуйки.

В конце мероприятия под звуки метронома каждый из присутствующих зажег свечу памяти как дань всем жителям и защитникам Ленинграда.