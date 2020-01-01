Сохранение исторической правды о Великой Победе обсуждают в Совете Федерации

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

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Заседание круглого стола "Общественно-государственное партнерство в продвижении просветительских инициатив, направленных на сохранение наследия Великой Победы: роль средств массовой информации" проходит в Совете Федерации 28 января.

Открывая работу круглого стола, модератор - первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Любовь Глебова - напомнила о том, что в послании к Федеральному Собранию президент России Владимир Путин остро поставил вопрос о защите правды о Победе в Великой Отечественной войне.

"Особая роль в этом вопросе отводится именно СМИ", - подчеркнула она.

В круглом столе принимают участие сенаторы, члены институтов гражданского общества, представители церкви, тюменских СМИ и органов государственной власти.

Как было отмечено во время встречи, Победа в Великой Отечественной войне - консолидирующая ценность российского общества. Наследие Великой Победы объединяет людей разных возрастов, национальностей, политических и религиозных убеждений. Сохранение общей исторической памяти является исключительно важным для укрепления интеграционных объединений на евразийском пространстве, сохранение пространства русского мира и развития отношений с проживающими за рубежом соотечественниками.