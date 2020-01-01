В областной библиотеке открылась выставка к 75-летию Победы

| Фото: Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия" | Фото: Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия"

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Выставка "Живая память", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, открылась в Тюмени в областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева. Событие было приурочено ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщает пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".

Гостей выставки приветствовал секретарь регионального отделения "Единой России", первый заместитель председателя облдумы Андрей Артюхов.

"Память о подвиге нашего народа в Великую Отечественную войну необходимо беречь, передавать ее подрастающему поколению. Это очень важная и нужная работа – ради наших ветеранов, детей, ради нашего будущего", – отметил он.

На выставке "Живая память" представлены материалы, посвященные ключевым сражениям Великой Отечественной войны. Среди экспонатов выставки – художественная литература и документы из фондов Тюменской областной научной библиотеки, модели военной техники, предметы экипировки и военного быта, предоставленные Тюменским областным поисковым центром и Тюменским обществом моделистов.

По словам историка Александра Петрушина, в годы Великой Отечественной войны из Тюменской области ушли на фронт более 200 тыс. человек. Были сформированы четыре стрелковые дивизии и одна стрелковая бригада. 92 тюменца за героизм и мужество были удостоены звания Героя Советского Союза, десятки тысяч человек наградили орденами и медалями.

"Вечно хранить память о героизме наших предков, не допускать искажения нашей истории – наша общая задача", – подчеркнул координатор проекта "Единой России" "Историческая память", депутат облдумы Александр Крупин.

Директор областного департамента культуры Елена Майер пояснила, что выставка "Живая память" – первое событие в череде мероприятий, посвященных Году памяти и славы.

"Название "Живая память" отражает основной смысл: память будет жить столько, сколько мы передаем ее будущим поколениям", – добавила Елена Майер.

Во время торжественной церемонии открытия глава областной научной библиотеки Ольга Адамович вручила дипломы победителям квеста "БиблиоStreet". Победу одержала команда ТВВИКУ, второе место завоевали ученики Тюменского колледжа экономики, управления и права, третье – студенты ТюмГУ.