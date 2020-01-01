172 жителя Голышмановского городского округа получат медаль к 75-летию Победы

| Фото: may9.ru/ | Фото: may9.ru/

172 жителя Голышмановского городского округа получат медаль к 75-летию Победы. Вручение начнется с 6 февраля.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила управляющая делами главы Голышмановского городского округа Наталья Шахова.

В числе получателей юбилейной медали - четыре участника Великой Отечественной войны, два узника концлагерей, остальные - труженики тыла.

"В администрации округа утверждены люди, которые и будут вручать юбилейные медали - это глава округа, его помощники, представители Совета ветеранов, социальные работники - всего восемь человек. Вручение начнется с 6 февраля, а завершится 23 февраля, на празднике ко Дню защитника Отечества", - рассказала она.

В какой обстановке - торжественной или домашней - вручать медаль к юбилею Великой Победы - зависит от состояния здоровья ветеранов войны, добавила Наталья Шахова. Те, кто посильнее - их пригласят на торжества, которые будут проходить в школах, клубах, а вот те, кто болен или немощен - их посетят на дому.

Напомним, 24 января в Голышманово дали старт Году памяти и славы. Сотрудники музея и библиотеки открыли тематические выставки. Волонтеры провели акцию "Блокадный хлеб".

По данным администрации муниципалитета, на фронта Великой Отечественной войны из Голышманово и Голышмановского района было призвано 7 тыс. 333 человека. Погибли 3 тыс. 161 солдат, 1 тыс. 647 - пропали без вести.

Анжела Лебедева