О пяти крупных сражениях Великой Отечественной войны узнают гости выставки в научной библиотеке

| Фото: www.tonb.ru | Фото: www.tonb.ru

Выставка "Живая память" открылась в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева. Она рассказывает о пяти крупных сражениях: битве за Москву, Сталинградской и Курской битвах, Белорусской наступательной операции, битве за Берлин, сообщает департамент культуры Тюменской области.

На выставке представлена художественная и документальная литература из фондов библиотеки, модели военной техники, предметы быта и экипировки Великой Отечественной войны.

На открытии выставки директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер подчеркнула, что название проекта полностью отражает миссию наших граждан по увековечиванию памяти о героях войны: "Память живет тогда, когда она передается из поколения в поколение. Отрадно, что сегодня выставку посетили школьники и студенты, которые в будущем будут передавать эти знания своим детям".

| Фото: www.tonb.ru | Фото: www.tonb.ru

Первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов отметил, что важно бережно относиться к памяти погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

Директор областной научной библиотеки Ольга Адамович рассказала об экспонатах, которые увидят посетители.

"Мы постарались создать выставку, которая никого не оставит равнодушным. На ней представлены вещи солдат, найденные поисковиками на полях сражений: ложка, кружка, котелок, каска, саперная лопатка солдата, капсула смертного медальона и другие экспонаты. А фонд библиотеки, посвященный Великой Отечественной войне, огромен, и любой интересующийся этой темой найдет в нем ответы на свои вопросы", - сказала она.

Составной частью экспозиции "Живая память" стали фотовыставка "Нет в России семьи такой…" и электронная выставка "Была война, была Победа!"

Вход на выставку свободный. Экспозиция будет работать до 30 декабря 2020 года.