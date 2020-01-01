Городская прокуратура заблокировала видео с насилием и драками

| Фото: rkn.gov.ru/ | Фото: rkn.gov.ru/

16 видео с насилием и драками несовершеннолетних заблокированы по искам прокуратуры Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. За причинение вреда здоровью различной степени тяжести установлена административная и уголовная ответственность.

В связи с этим прокуратура города направила в Центральный районный суд Тюмени административные исковые заявления о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме.

В настоящее время доступ к видео заблокирован.