Прохожий спас от обморожения мужчину в Богандинском

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Очевидец спас замерзающего на снегу мужчину в пос. Богандинский утром 3 февраля. Звонок от него поступил на скорую помощь в 4 часа 48 минут, сообщает пресс-служба станции скорой медицинской помощи Тюменской области.

Спустя восемь минут на месте уже работала бригада скорой медицинской помощи: фельдшеры обследовали пациента, оказали ему помощь и доставили в Областную клиническую больницу № 1 с предварительным диагнозом "Переохлаждение". На момент эвакуации состояние пациента оценивалось как средней степени тяжести.

Специалисты скорой помощи напоминают, что при тяжелом обморожении и переохлаждении оказать себе первую помощь пострадавший не в состоянии, его жизнь в руках очевидцев и случайных свидетелей. При переохлаждении человек неадекватен, у него резко снижена эмоциональная и психическая активность, он находится в полусонном состоянии.

Медики отмечают, что его нужно как можно быстрее согреть: переместить в теплый автомобиль или помещение, дать горячее питье. Если такой возможности нет, то хотя бы укрыть от ветра одеялом или любой тканью, специальными средствами — фольгированным одеялом. Можно частично поделиться верхней одеждой.

При тяжелых обморожениях – нет боли и чувствительности в конечностях, кожа бледная, холодная как лед, движения в суставах пальцев значительно ограничены или полностью отсутствуют – пострадавшего нужно занести в теплый автомобиль или помещение, если в сознании, дать горячее питье. В течение 3-4 минут провести изоляцию обмороженных зон от воздействия тепла подручными средствами. Это резко снизит вероятность некроза тканей и ампутации конечности. Из бумаги, газеты или одеяла формируется чулок, рукавица, верхний край которых должен перекрывать здоровые ткани не менее 10 см, фиксируется бинтом или подручными элементами одежды (шарф, платок, свитер, куртка).

Алкоголь пострадавшему давать нельзя. Если у человека было низкое артериальное давление, то употребив алкоголь, он еще больше усугубит ситуацию – давление может упасть до критических цифр.

Всего за 1 и 2 февраля врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 тыс. 443 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 640 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлены 602 пациента.

Бригады скорой спасли 49 тюменцев, их жизни и здоровью угрожала серьезная опасность. Так, экстренная медицинская помощь оказана 12 пациентам в состоянии комы, шока, 20 — с острым коронарным синдромом, 17 — с нарушением мозгового кровообращения.