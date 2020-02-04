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Пожарные спасли кроликов из горящего дома в Тобольске

Происшествия, 13:29 04 февраля 2020

МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

Пожар в частном жилом доме в Тобольске произошел 3 февраля. При ликвидации возгорания спасатели вызволили из помещения четырех кроликов, сообщает МЧС по Тюменской области.

Сообщение о возгорании в 18 микрорайоне Тобольска поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы в 10 часов 38 минут. Как отметили в ведомстве, на момент прибытия первых подразделений внутри дома уже было открытое горение.

Огнеборцы ликвидировали пожар через несколько минут. Пламя успело повредить внутреннюю отделку комнаты и коридора, а также имущество жильцов.

МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар , Тобольск

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