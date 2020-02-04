Тюменский драмтеатр представил "Новеченто"

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Предпоказ моноспектакля "Новеченто" по произведению Алессандро Барикко состоялся в Тюменском драматическом театре 3 февраля. Премьера состоится на малой сцене театра 4 и 5 февраля, начало - в 19 часов.

Постановка стала особенной для исполнителя главной роли Сергея Осинцева. Он впервые за 30 лет службы в театре играет моноспектакль. В свой бенефис, 21 февраля, юбиляр подарит поклонникам своего творчества "Новеченто".

"Никогда не думал, что буду находиться на сцене один. Теперь опытным путем я узнал, как сложно одному человеку распределяться по всей площадке сцены, как сложно тянуть всю эту линию истории. Открыл для себя режиссера, с которым никогда не работал, хотя он поставил уже несколько спектаклей в нашем театре. С каждой минутой спектакля открываю новые грани персонажа, материала и меня самого, потому что каждый раз я играю по-разному", – сказал Сергей Осинцев в Instagram тюменского драмтеатра.

В новой постановке актер от лица корабельного джазмена Тима Туни рассказывает историю о феноменальном пианисте. Дэнни Будманн Т.Д. Лемон Новеченто появился на свет в первый месяц XX века. Младенца нашли на пароходе "Вирджиния", и он никогда не сходил на берег. По легенде мальчик чудесным образом научился играть на пианино и играл музыку так, будто ее играет сотня рук.

Помощь в создании спектакля оказал телеканал "Тюменское время". По сюжету Тим Туни стал собеседником телеведущего ток-шоу "Сегодня вечером" Джонни Канева. Его сыграл журналист телеканала "Тюменское время" Игорь Канев. От телевидения – к сцене, где иллюстрируют, как зарождался джаз.

"Мы играли регтайм – это музыка, под которую танцует Бог, когда его никто не видит", – звучит аккомпанемент под слова Тима Туни.

В постановке много музыки. Большую часть специально для тюменской драмы написал композитор Фаустас Латенас – автор музыкального оформления для более 300 постановок. Он работает с театром Вахтангова: в знакомом тюменским театралам спектакле "Онегин" вся музыка написана именно им.

Кроме того, в спектакле используют ту самую музыку, которую играет Новеченто в фильме "Легенда о пианисте" (экранизация режиссера Джузеппе Торнаторе).

"Та самая музыка, что создает впечатление, будто играет сотня рук. И мы взяли композиции, которую играет Джелли Ролл Мортон – американский джазовый пианист. Его считали творцом джаза. Чтобы вы знали, там звучит именно его музыка, сыгранная именно им", - пояснил Сергей Осинцев.

По легенде о пианисте знаменитый создатель джаза Джелли Ролл Мортон отправился в рейс на "Вирджинии", чтобы вызвать на дуэль Новеченто и покончить с выскочкой, о котором судачат все порты Атлантики от Америки до Европы. Кроме того, что в спектакле звучат истинные джазовые произведения, не менее правдиво и виртуозно выщелкивает степ "подающая" тройка актеров: в спектакле заняты Игорь Гутманис, Виталий Илюшкин, Василий Цивинский.

"На актеров упал тяжелый груз: они молча играют всю эту историю, таскают деревянные ящики, танцуют степ. Они должны вести себя так, чтобы не мешать главному герою и при этом поддерживать его", – пояснил задачу партнеров Сергей Осинцев.

Сам же режиссер Сергей Захарин назвал новую постановку спектаклем-монологом, где артисты чувственно дополняют историю про Новеченто.

"Малая сцена для меня – это более интимный разговор со зрителем. Зритель видит каждый жест, каждый нюанс, слышит каждый вздох, даже может почувствовать запах декораций. Малая сцена для меня – более подробное продумывание каждого нюанса. Современные спектакли – это симбиоз искусств, поиск новых форм, новых идей", – подчеркнул Захарин.

Этому вторят художник-постановщик Евгения Шутина и художник по свету Тарас Михалевский. На сцене очевидный минимум: рояль, корабельные ящики, нависший над головой якорь, павшая мачта корабля и развивающийся парус… Наплывы доигрывает свет – на океанское дно падают солнечные блики. Как пояснил директор драмтеатра Сергей Осинцев, сдержанность декораций был запросом: постановщикам ставили условия, чтобы спектакль был выездным на фестивали. Первая заявка еще до премьеры поступила от пермских коллег: тюменского "Новеченто" ждут в Перми на "МОНОfest".

Возрастные ограничения: 16+.

Ирина Ромашкина