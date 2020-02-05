Попова: в Тюменской области сделано все, чтобы избежать рисков заражения коронавирусом

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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В Тюменской области сделано все, чтобы избежать рисков заражения коронавирусом. Об этом во время брифинга в аэропорту Рощино утром 5 февраля заявила главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

"Граждане России прибывают домой, чтобы уйти от излишних рисков, которых они опасаются. Руководство страны приняло решение, что граждане Российской Федерации должны вернуться из эпидемического очага. По международным медико-санитарным правилам они будут наблюдаться в течение 14 дней. Мы считаем, что в Тюменской области сделано все, чтобы не было рисков", - сказала она.

Напомним, в Тюменскую область прилетают 144 гражданина из Уханя. За ними направлены два борта ВКС Минобороны. Все прибывшие здоровы, но пройдут карантин в центре реабилитации пос. Винзили.

Регион имеет необходимую базу для профилактики и борьбы с коронавирусом.