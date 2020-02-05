Тюмень не станет источником заражения

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Люди, эвакуированные в Россию из эпидемического очага коронавируса в Китае, не станут источником распространения инфекции. Об этом заявила на встрече с журналистами главный санитарный врач РФ Анна Попова.

Восемьдесят эвакуированных прибыли в аэропорт Рощино в Тюмени на первом самолете Воздушно-космических сил РФ.

"Руководство страны приняло решение, что граждане Российской Федерации должны вернуться из эпидемического очага. По международным медико-санитарным правилам они будут наблюдаться в течение 14 дней. Мы считаем, что моими коллегами в Тюменской области сделано все необходимое для того, чтобы рисков не было совсем", - сказала Анна Попова.

На летном поле аэропорта эвакуированных, которые находятся в масках, встречают медики, пограничники, таможенники. Все они используют специальные средства защиты. После прохождения медицинского осмотра, паспортного и таможенного контроля, людей прямо на поле размещают в автобусах для доставки в пригородный реабилитационный центр, где они будут находиться на 14-дневном карантине.

Багаж эвакуируемых продезинфицировали на специальной площадке, которую оборудовали непосредственно на летном поле. Самолеты, вся техника и транспортные средства, используемые для встречи и транспортировки эвакуируемых, также подвергнут дезинфекции.

"Таким образом, рисков для распространения инфекции нет", - подчеркнула Анна Попова.

Отметим, что перед вылетом из Китая все эвакуируемые также прошли тщательный медицинский осмотр. Симптомов заболевания коронавирусом ни у одного из них не выявлено.

В терминал аэропорта Рощино эвакуированные из Китая люди заходить не будут. Тюменская воздушная гавань работает в обычном режиме.

Что касается реабилитационного центра "Градостроитель" в пригороде Тюмени, он за короткое время был полностью подготовлен к приему эвакуируемых, отметила главный санитарный врач РФ.

"Выбрано такое место, из которого невозможно распространение инфекции. Установлено дополнительное ограждение, внутренняя и наружная системы видеонаблюдения. Но самое главное, что этот центр обладает автономной системой канализации, собственной дезинфекционной камерой и специально оборудованной прачечной", - отметила Анна Попова.

В реабилитационном центре с эвакуированными людьми будут работать бригада врачей из Москвы и специально подготовленные тюменские медики. Контролировать ситуацию станут специалисты Роспотребнадзора.

Евгений Бабенко