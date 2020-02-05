Минобороны: заболевших на борту самолета, прибывшего из Уханя в Тюмень, нет

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Россияне, прилетевшие в Тюмень из Уханя, проходят пограничный контроль

Заболевших на борту самолета, прибывшего в тюменский аэропорт Рощино из Уханя, нет. Об этом заявило Министерство обороны РФ.

В 11 часов 20 минут 5 февраля в Рощино прибыл самолет ВКС из китайского Уханя, на борту 80 граждан России. Все они прошли осмотр медиков. Ни у одного нет симптомов заболевания, уточнили в ведомстве.