Минобороны: заболевших на борту самолета, прибывшего из Уханя в Тюмень, нет
| Фото: ИА "Тюменская линия"
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Заболевших на борту самолета, прибывшего в тюменский аэропорт Рощино из Уханя, нет. Об этом заявило Министерство обороны РФ.
В 11 часов 20 минут 5 февраля в Рощино прибыл самолет ВКС из китайского Уханя, на борту 80 граждан России. Все они прошли осмотр медиков. Ни у одного нет симптомов заболевания, уточнили в ведомстве.