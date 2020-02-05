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Россияне, прилетевшие в Тюмень из Уханя, проходят пограничный контроль

Общество, 12:10 05 февраля 2020

Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям | Фото: Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям

80 человек, эвакуированные из Китая, прибыли в Тюмень в 11 часов 15 минут 5 февраля. Все они проходят погранконтроль, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

"Из прибывших в Тюмень жителей Уханя 78 - это россияне, один является гражданином Армении и еще один - Таджикистана. На борту есть дети, семьи с маленькими детьми. Наземные службы находятся в готовности создать для них комфортные и качественные условия. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям проводят пограничный контроль", - рассказали в ведомстве.

Эвакуируемых из Китая сопровождают врачи Минобороны РФ, вирусологи и специалисты Роспотребнадзора. Контролирующие службы находятся в готовности к проведению проверочных мероприятий, которые будут проходить в специальных автобусах. В последующем пассажиров самолета разместят в реабилитационном центре в окрестностях Тюмени, где соблюдены все необходимые меры для обеспечения биологической безопасности. За их соблюдением будет следить специалисты научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора.

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# Китай , коронавирус , пограничный контроль

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