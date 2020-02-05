Названы меры, принятые в Тюменской области по нераспространению коронавируса

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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В Тюменской области внедрен комплекс мер, чтобы избежать рисков заражения коронавирусом. Об этом во время брифинга в аэропорту Рощино 5 февраля заявила главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

По ее словам, все эвакуируемые люди здоровы, но по международным нормам они должны пройти 14-дневный карантин. Весь период полета россияне находились под наблюдением, в масках, чтобы не было возможности обменяться любыми вирусами.

• На летном поле аэропорта эвакуированных, которые находятся в масках, встретили медики, пограничники.

• При приземлении людей осматривают врачи.

• Багаж эвакуируемых продезинфицировали на специальной площадке, которую оборудовали непосредственно на летном поле.

• Самолеты, вся техника и транспортные средства, используемые для встречи и транспортировки эвакуируемых, также подвергнуты дезинфекции.

• Всех эвакуированных людей направят на карантин в реабилитационный центр "Градостроитель", в 30 км от Тюмени. Жилых домов вокруг нет.

• По периметру реабилитационного центра – двойное ограждение, круглосуточно дежурят сотрудники Росгвардии. Работают внутренняя и наружная системы видеонаблюдения.

• Центр "Градостроитель" оснащен автономной системой канализации, собственной дезинфекционной камерой и специально оборудованной прачечной – во внешнюю среду ничего не попадет. Есть специальное устройство для уничтожения медицинских отходов.

• С эвакуированными людьми будут работать бригада врачей из Москвы и специально подготовленные тюменские медики.

• Людей поместят в отдельные номера – контактировать между собой они не будут. Исключение – семьи, их разместят вместе.

• На протяжении 14 дней все эвакуированные будут контактировать только с врачами.

• За обеспечением биологической безопасности следят сотрудники научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора "Микроб".