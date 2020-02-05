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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Опасность заражения коронавирусом сильно преувеличена, считает эпидемиолог Михаил Фаворов

Общество, 13:27 05 февраля 2020

скриншот видео радиостанции "Эхо Москвы" | Фото: скриншот видео радиостанции "Эхо Москвы"

Опасность заражения коронавирусом сильно преувеличена. Об этом заявил эпидемиолог Михаил Фаворов, который много лет работал странах Восточной Европы и бывшего СССР.

Мнение о ситуации вокруг вируса он высказал в программе "Изнанка" на радиостанции "Эхо Москвы". Полную версию можно послушать тут.

"Абсолютное большинство случаев заражения коронавирусом зарегистрировано среди китайцев, так что русским бояться нечего. Если вы соблюдаете стандартные меры защиты, не сидите рядом с чихающим, три-четыре раза в день после туалета и перед едой моете руки – вы достаточно защищены", - говорит Михаил Фаворов.

В России шансы заразиться коронавирусом практически равны нулю. По мнению специалиста, переносчиками вируса являются экзотические животные. К примеру, летучие мыши.

Еще один источник – контакты с китайцами. Хотя и этого не стоит опасаться. После случая с гражданкой Китая, которая сейчас проходит лечение в инфекционной больнице Тюмени, в регионе приняли максимальные меры безопасности.

Михаил Фаворов также рассказал, что 80 % погибших от коронавируса по всему миру – люди старше 60 лет. "Значит, у пожилых есть что-то такое, что позволяет этому вирусу легче зацепиться. Может это состояние слизистых, может, это состояние иммунитета", - отметил эпидемиолог.

Россиянам в период подъема заболеваемости ОРВИ, гриппом необходимо соблюдать меры предосторожности: надевать маску в общественном месте, чаще мыть руки с мылом, принимать противовирусные препараты и витамины.

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# коронавирус , эпидемиолог

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