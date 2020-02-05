Росгвардия обеспечит зону безопасности вокруг центра для приема людей, прибывающих на карантин из Китая

скриншот видео скриншот видео

Далее в сюжете Попова: в Тюменской области сделано все, чтобы избежать рисков заражения коронавирусом

Безопасность внешнего периметра центра для приема людей, прибывающих на карантин из Китая, его патрулирование и охрану, а также пропускной режим обеспечат сотрудники Росгвардии. Об этом сообщил заместитель командующего Уральским округом войск национальной гвардии Российской Федерации по организации вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы генерал-майор полиции Николай Олехнович.

Он отметил, что в Тюменской области, где будут проходить карантин россияне, эвакуированные из Китая, работает группа высококвалифицированных специалистов департамента медицинского обеспечения и главного центра госсанэпиднадзора Росгвардии. Подразделения Росгвардии на территории Тюменской области задействованы для обеспечения ряда ограничительных мероприятий в районе размещения россиян, эвакуированных из Китайской Народной Республики.

Главная задача - это обеспечение безопасности граждан, а также организация контроля и соблюдения установленных ограничений.

"Сотрудники Росгвардии обеспечивают безопасность внешнего периметра режимного карантинного объекта, его патрулирование и охрану, осуществляют пропускной режим, - пояснил он. - Росгвардейцы также принимают участие в досмотре и сопровождении эвакуированных граждан. Все сотрудники ведомства, привлекаемые к указанным мероприятиям, обеспечены необходимыми средствами личной защиты. С ними проведены дополнительные занятия".

Николай Олехнович подчеркнул, что организовано тесное взаимодействие с аппаратом губернатора, правительством Тюменской области и коллегами из правоохранительных органов региона.