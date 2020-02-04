Люди, которых эвакуируют в Россию из карантинной зоны в Китае, здоровы

Фото: Посольство России в Китае Фото: Посольство России в Китае

Люди, которых эвакуируют в Россию бортами Министерства обороны РФ из карантинной зоны Ухань в Китае, на сегодняшний день клинически здоровы. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

"С 23 января они находились в карантине по заболеванию коронавирус. На борту есть дети, семьи с маленькими детьми, очень важно создать для них комфортные, качественные условия по прилету. Весь период полета они находятся под наблюдением, в масках", - отметила главный государственный санитарный врач РФ.

По ее словам, эвакуируемых из Китая сопровождают врачи Минобороны РФ, вирусологи и специалисты Роспотребнадзора. При приземлении в России людей осмотрят еще раз. Таможенный досмотр и пограничный контроль проведут в специальных автобусах. Людей разместят в реабилитационном центре в окрестностях Тюмени, в нескольких километрах от другого жилья, вокруг - два периметра ограждения. Выставлена охрана Росгвардии.

"Все сделано по всем правилам. Внутри учреждения есть специальная дезинфекционная камера, автономные очистные сооружения. Люди две недели будут жить в отдельных номерах, не выходя. Меры необходимы для обеспечения биологической безопасности. За их соблюдением будет следить специалисты научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора", - сообщила Анна Попова.

Тюменская область зарекомендовала себя самым лучшим образом, работая с одним из двух заболевших коронавирусом на территории России, подчеркнула главный государственный санитарный врач РФ.

"Полная минимизация рисков для населения подтвердилась тем, что ни у одного из контактировавших с девушкой лиц нет распространения. Мы осмотрели и обследовали всех. На сегодняшний день развития процесса нет", - рассказала она.

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что загородный реабилитационный центр, в котором разместят эвакуированных из Китая людей, расположен в 30 км от Тюмени и имеет автономную инфраструктуру.

"Приезжают мужчины, женщины, семьи с детьми, и наша главная задача – создать для них максимально комфортные условия пребывания на 14 дней. Подготовлены номера, в каждом есть телевизор, холодильник, душ, туалет, небольшие приятные сюрпризы – игрушки детские, пластилин, развивающие игры, шахматы, шашки. Обеспечена вся необходимая безопасность в соответствии с рекомендациями, которые даны Роспотребнадзором", - подчеркнул глава региона.

Соб. инф.