Минздрав РФ: на профилактику коронавируса выделено более миллиарда рублей

| Фото: Минздрав в ВК | Фото: Минздрав в ВК

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Один миллиард двести миллионов рублей выделят из резервного фонда на предотвращение смертей от коронавируса в России. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заместителя министра здравоохранения РФ Сергея Краевого.

На эти средства планируется закупить 17 аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) и 507 высокочастотных аппаратов вентиляции легких. По словам замминистра, это поможет "закрыть" потребность всех регионов в этих аппаратах.

Краевой также добавил, что, несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в стране, Минздрав готовится к возможной массовой инфекции. Основной упор делается на борьбу с возможными тяжелыми осложнениями, являющимися причиной смерти. С врачами в регионах проводятся вебинары по вопросам диагностики, маршрутизации, лечения, реабилитации пациентов, которые могут быть инфицированы.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань произошла вспышка нового коронавируса 2019-nCoV, который вызывает пневмонию. По состоянию на 4 февраля вирус унес жизни 426 человек. Между тем, зараженными числятся более 20 тыс. человек в 27 странах.