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Кондукторам тюменских автобусов выдают медицинские маски

Общество, 17:05 03 февраля 2020

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Ежедневно кондукторам, выходящим на работу в общественном транспорте, выдаются медицинские маски на весь рабочий день, сообщает администрация Тюмени.

Носится маска в течение двух часов, потом она подлежит замене. Эта мера направлена на предупреждение возникновения и распространения в Тюмени вирусных заболеваний, в том числе среди водителей и кондукторов.

Также для сотрудников автотранспортных предприятий проводится дополнительный инструктаж согласно разработанным рекомендациям. Для дополнительной обработки салонов автобусов и рук кондукторов используется дезинфицирующие средства.

Заболевшие сотрудники не допускаются к работе, их направляют в поликлинику по месту жительства.

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# автобусы , ОРВИ

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