Кондукторам тюменских автобусов выдают медицинские маски
| Фото: tyumen-city.ru
Ежедневно кондукторам, выходящим на работу в общественном транспорте, выдаются медицинские маски на весь рабочий день, сообщает администрация Тюмени.
Носится маска в течение двух часов, потом она подлежит замене. Эта мера направлена на предупреждение возникновения и распространения в Тюмени вирусных заболеваний, в том числе среди водителей и кондукторов.
Также для сотрудников автотранспортных предприятий проводится дополнительный инструктаж согласно разработанным рекомендациям. Для дополнительной обработки салонов автобусов и рук кондукторов используется дезинфицирующие средства.
Заболевшие сотрудники не допускаются к работе, их направляют в поликлинику по месту жительства.