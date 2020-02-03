Кондукторам тюменских автобусов выдают медицинские маски

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Ежедневно кондукторам, выходящим на работу в общественном транспорте, выдаются медицинские маски на весь рабочий день, сообщает администрация Тюмени.

Носится маска в течение двух часов, потом она подлежит замене. Эта мера направлена на предупреждение возникновения и распространения в Тюмени вирусных заболеваний, в том числе среди водителей и кондукторов.

Также для сотрудников автотранспортных предприятий проводится дополнительный инструктаж согласно разработанным рекомендациям. Для дополнительной обработки салонов автобусов и рук кондукторов используется дезинфицирующие средства.

Заболевшие сотрудники не допускаются к работе, их направляют в поликлинику по месту жительства.