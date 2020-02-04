  • 4 февраля 20204.02.2020вторник
  • USD63,9091
    EUR70,7921
  • В Тюмени 0..-2 С 6 м/с ветер южный

Первый самолет ВКС вылетел в Ухань для эвакуации россиян

Общество, 16:14 04 февраля 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первый самолет Воздушно-космических сил вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из города Ухань Китайской Народной Республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Отмечается, что граждан, покидающих Китай, будут сопровождать военные медики и вирусологи с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами.

Также сотрудники ведомства вывезут из Уханя несколько граждан стран СНГ.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус , эвакуация

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:10 04.02.2020Самых умелых блинопеков определят во время "Ялуторовской масленицы"
16:58 04.02.2020Тюменские депутаты поздравили ветеранов с 75-летием Победы
16:57 04.02.2020Размеры пособий в связи с материнством в регионе выросли на три процента
16:47 04.02.2020Программа "Семь секретов счастья" объединила более сорока тюменских семей