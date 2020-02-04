Первый самолет ВКС вылетел в Ухань для эвакуации россиян

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первый самолет Воздушно-космических сил вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из города Ухань Китайской Народной Республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Отмечается, что граждан, покидающих Китай, будут сопровождать военные медики и вирусологи с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами.

Также сотрудники ведомства вывезут из Уханя несколько граждан стран СНГ.