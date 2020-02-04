Александр Моор: ситуацию с коронавирусом держу на личном контроле

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Оперативный штаб по профилактике коронавируса провел губернатор Тюменской области Александр Моор. В своих официальных аккаунтах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram глава региона сообщил о состоянии здоровья студентов, которые контактировали с девушкой, заболевшей коронавирусом.

"Только что завершился оперативный штаб по профилактике коронавируса. Ситуация контролируемая. Все ответственные службы выполняют предписания и рекомендации Роспотребнадзора и ранее принятые штабом решения. Есть хорошая новость: мы получили результаты анализов всех, кто контактировал со студенткой из Китая. По данным управления Роспотребнадзора по Тюменской области, все пробы отрицательные. Это значит, что студенты здоровы, но по-прежнему находятся под врачебным наблюдением. Ситуацию держу на личном контроле. В дальнейшем штаб будет действовать по ситуации", - написал он.