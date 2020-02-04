Россияне, эвакуированные из Китая в связи с коронавирусом, пройдут карантин в Тюменской области

| Фото: Посольство России в Китае | Фото: Посольство России в Китае

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Россияне и граждане других стран, которые приняли решение покинуть китайскую провинцию Хубэй, пройдут двухнедельный карантин в Тюменской области. Об этом сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.

По словам вице-премьера, Тюменскую область выбрали, как наиболее подготовленный регион, сообщает РИА "Новости". По последним данным, предоставленным МИД РФ, речь идет о 147 людях.

"Не все из них граждане России, там есть 10 граждан Белоруссии, один гражданин Армении, один гражданин Украины и один гражданин Казахстана. Я хочу сказать и успокоить всех, что граждане, которые прилетают из Ухани и провинции Хубэй - это здоровые граждане. Наши коллеги из КНР не выпускают со своей территории, с территории карантина тех граждан, которые заражены коронавирусной инфекцией", - подчеркнула Татьяна Голикова.

Два самолета Военно-космических сил России вылетели сегодня в Ухань для эвакуации находящихся там россиян и нескольких граждан стран СНГ. Один борт уже приземлился в уханьском аэропорту. Покидающих Китай будут сопровождать военные медики и вирусологи с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами.

Напомним, на прошлой неделе правительство России приняло решение закрыть отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан Китая, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян, приостановить регулярные полеты российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем

Для предотвращения распространения коронавируса в Тюменской области принят полный комплекс профилактических мер. Работу координирует оперативный штаб под председательством губернатора Тюменской области Александра Моора.

Действует официальный информационный канал оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса.

Соб. инф.