Выставку "Синтез монументального и станкового" откроют в музее Словцова

| Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Выставка "Синтез монументального и станкового", посвященная 80-летию тюменского художника Алексея Сергеевича Чугунова, откроется в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) в Тюмени 7 февраля, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

На выставке представят работы художника, написанные в 1960-х годах, и произведения, созданные совсем недавно. Алексей Чугунов известен как художник-монументалист. Большинство его работ специалисты относят к абстракционизму. Искусствоведы отмечают в творениях художника своеобразный конструктивизм и умение найти гармонию между сухой геометрической формой и цветовой пластичностью. "Среди главных изобразительных средств его искусства выделяют цвет, цветовое пятно, линию, силуэт, ритм изображения и минимализм. Сам художник утверждает, что не ставит перед собой задачи зафиксировать все до последнего штриха или мазка, а стремится оставить некую недосказанность, потому что созерцатель в той или иной степени является соавтором творца, добавляя к произведению художника свое видение", — рассказали в Тюменском музейно-просветительском объединении.

На выставке "Синтез монументального и станкового" также покажут картины, вошедшие в основной музейный фонд ТМПО.

Алексей Чугунов – член Союза художников России, участник многочисленных художественных выставок. Его произведения находятся в музеях и частных коллекциях России и зарубежья. Многие годы он преподавал в учебных заведениях города, передавая свое мастерство начинающим художникам.

Выставка проработает по 3 мая. Вход свободный. Возрастная категория: 0+.