Александр Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по лыжным гонкам

| Фото: из личного аккаунта губернатора Тюменской области | Фото: из личного аккаунта губернатора Тюменской области

Российский лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль в масс-старте свободным стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне, сообщает "Р-спорт".

Большунов преодолел дистанцию 15 километров за 33 минуты 10,3 секунды. Второе место занял норвежец Шур Рёте, бронзовым призером стал тюменский лыжник Иван Якимушкин. Его земляки Евгений Белов и Денис Спицов финишировали на 16 и 21 местах, соответственно.

Добавим, что Александр Большунов лидирует в общем зачете Кубка мира.