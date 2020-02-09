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Александр Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по лыжным гонкам

Спорт, 18:10 09 февраля 2020

из личного аккаунта губернатора Тюменской области | Фото: из личного аккаунта губернатора Тюменской области

Российский лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль в масс-старте свободным стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне, сообщает "Р-спорт".

Большунов преодолел дистанцию 15 километров за 33 минуты 10,3 секунды. Второе место занял норвежец Шур Рёте, бронзовым призером стал тюменский лыжник Иван Якимушкин. Его земляки Евгений Белов и Денис Спицов финишировали на 16 и 21 местах, соответственно.

Добавим, что Александр Большунов лидирует в общем зачете Кубка мира.

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# Александр Большунов , Денис Спицов , Евгений Белов , Иван Якимушкин , лыжные гонки

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