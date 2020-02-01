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Поправки о продлении выплаты материнского капитала до 2026 года внесли в Госдуму

Общество, 12:21 11 февраля 2020

pfrf.ru | Фото: pfrf.ru

Поправки, которые касаются использования средств материнского капитала, внесла в Госдуму партия "Единая Россия". Они разработаны в соответствии с поручениями президента России Владимира Путина, озвученными в послании Федеральному собранию.

Поправки, в первую очередь, продлевают действие программы маткапитала до 31 декабря 2026 года с его ежегодной индексацией.

Теперь маткапитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Такие семьи получат 466 тыс. 617 рублей. В случае рождения или усыновления в семьях второго ребенка и последующих детей размер выплаты должен составить 616 тыс. 617 рублей.

Решение о выдаче сертификата на маткапитал будет приниматься в течение 15 дней с даты приема заявления, а не как это было ранее – в течение месяца.

"Важно сделать так, чтобы предложения президента как можно скорее заработали на практике, начали помогать семьям. Расширение программы материнского капитала, возможностей его применения — наш безусловный приоритет. После принятия закона "Единая Россия" будет помогать с его применением людям на местах, чтобы новые положения работали без бюрократии и проволочек. Задействуем для этого сеть наших отделений по всей стране", - подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

10 февраля премьер-министр Михаил Мишустин на встрече в правительстве обсудил с Андреем Турчаком и Сергеем Неверовым совместную работу над законопроектом.

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# законодательство , материнский капитал , политические партии

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