Сергей Напреев завоевал медали на чемпионате мира по зимнему плаванию в Словении

| Фото: "АквАйСпорт-Тюмень" - "Озеро чемпионов" во ВКонтакте | Фото: "АквАйСпорт-Тюмень" - "Озеро чемпионов" во ВКонтакте

Сергей Напреев, представляющий Тюменскую область и центр "АквАйСпорт-Тюмень", завоевал награды на чемпионате мира по зимнему плаванию, который состоялся в Словении.

"В декабре прошлого года на открытом Кубке по зимнему плаванию Сергей Напреев из Викуловского района показал хорошие результаты. После он сам проявил инициативу принять участие в чемпионате мира", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель Центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт-Тюмень" Татьяна Редькина.

По ее словам, Сергей Напреев был единственным представителем Тюменской области на соревнованиях на озере Блед в Словении. Конкуренция была жесткой, чемпионат собрал более тысячи участников. Сергей Напреев участвовал в возрастной группе 56-60 лет, у него было много сильнейших соперников.

| Фото: "АквАйСпорт-Тюмень" - "Озеро чемпионов" во ВКонтакте | Фото: "АквАйСпорт-Тюмень" - "Озеро чемпионов" во ВКонтакте

"В последний день соревнований — 9 февраля — житель Тюменской области стал бронзовым призером на дистанции 25 метров вольным стилем и серебряным призером в составе команды России на дистанции 4 на 25 метров брассом", — заключила Татьяна Редькина.

Инна Пахомова